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Республиканцы не смогли доказать причастность Байдена к делам семьи

Республиканцы не смогли доказать причастность Байдена к делам семьи

Не в пользу республиканцев сработало обвинение, которое сделал специальный прокурор Дэвид Вайс. По его словам, экс-информатор ФБР предоставил ложную информацию о финансовых делах президента США Джо Байдена и его сына Хантера, передает РИА Новости.

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