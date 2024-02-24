Республиканцы не смогли доказать причастность Байдена к делам семьи

Не в пользу республиканцев сработало обвинение, которое сделал специальный прокурор Дэвид Вайс. По его словам, экс-информатор ФБР предоставил ложную информацию о финансовых делах президента США Джо Байдена и его сына Хантера, передает РИА Новости.