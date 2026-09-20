Цыбульский: 70% заготовки леса в Архангельской области дают крупные компании

Профессиональный праздник отмечают сегодня специалисты лесного комплекса Архангельской области. Свою оценку значимости отрасли для региона дал губернатор Александр Цыбульский.
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