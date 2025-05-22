«Это жестоко и ужасно»: русский язык догнал украинских беженцев даже в Великобритании

Украинские беженцы в Великобритании «травмированы и возмущены» тем, что на них оказывают давление, заставляя изучать в школах для сдачи выпускного экзамена «язык агрессора», говорится в публикации британской газеты The Telegraph.
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