Захарова: ситуация на фронте катастрофична для Зеленского, Макрон не поможет

Ситуация на фронте для Владимира Зеленского катастрофическая, и заявление президента Франции Эммануэля Макрона не поможет, сказала в эфире радиостанции «Спутник» официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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