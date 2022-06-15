Глава АКРА назвал границу, ниже которой курс доллара не упадет

Курс доллара вряд ли упадет ниже 50 рублей и не сможет долго держаться в диапазоне 50-60 рублей, предположил глава рейтингового агентства АКРА Михаил Сухов в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).