Банки.ру

95 160 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Дубков
    а что о них думать,это международные проституткиDeutsche Bank выв...
  • Вета Лана
    Рады будем этому. Можно будет взять кредит под Реальный процент жизненный!!!Альфа-Банк: «ЦБ с...
  • Traveller
    Зачем насиловать немцев ненавистной нефтью? Надо немедленно прекратить поставки! 😥Германия откажетс...

Глава АКРА назвал границу, ниже которой курс доллара не упадет

Курс доллара вряд ли упадет ниже 50 рублей и не сможет долго держаться в диапазоне 50-60 рублей, предположил глава рейтингового агентства АКРА Михаил Сухов в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх