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Царьград

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"Зима Судного дня" в зоне СВО: "Генерал Мороз" грозит и русским, и украинцам. Это надо знать

"Зима Судного дня" в зоне СВО: "Генерал Мороз" грозит и русским, и украинцам. Это надо знать

Украина готовится к "зиме Судного дня". эксперт Кошкин напомнил: "генерала Мороза" часто связывают с Россией, но он не помогает какой-то одной стороне, а осложняет действия всем участникам конфликта.

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