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Александр Большунов: «Не очень приятно слышать, как Клэбо говорит, что не хочет видеть россиян на Кубке мира. Побеждать нужно сильнейших»

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов заявил, что ему неприятны высказывания норвежца Йоханнеса Клэбо, который считает, что отстранение россиян от международных стартов должно быть продлено.

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