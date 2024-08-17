"Тут не символы. Тут нацисты": В ООН прокомментировали видео с издевательствами ВСУ над пенсионером

ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак прокомментировал видео, на котором военные ВСУ в Курской области разговаривали с пенсионером, используя немецкий акцент.
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