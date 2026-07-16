Александр Дубинский: Власть воюет с Пушкиным, а человеческий капитал удерживает колючей проволокой — вот и весь проект

Как разрушение глобального миропорядка привело к появлению изоляционистской модели, отторгающей таланты? Как политика запрета мировой культуры и ограничения свобод отразилась на утечке мозгов? Может ли система, основанная на принудительном удержании граждан, рассчитывать на инвестиционную привлекательность? И когда политическая неопределённость уступит место прагматичному решению судьбы целой стра… Читать далее: https://govorit.