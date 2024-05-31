ГУР бьет в колокола. ВС России пополнят тысячи чернорусов?

Андрей Павлов

"Завтра было потом" уже было. С мигрантами. Мол построят что надо, и домой. Разбивать врага сейчас наверху не хотят, и хоть пингвинов из Антарктиды завози, мало что изменится. А почему не хотят, да потому, что сохраняют транспортную инфраструктуру, по которой в ближайшее время подвезут дальнобойные ракеты, и прифронтовая область расширится до Урала.