Майор Гром Иногда очень хочется, чтобы то, о чём говорят небратские пропагандисты, являлось правдой.
ГУР бьет в колокола. ВС России пополнят тысячи чернорусов?
Комментарии
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Андрей Павлов
"Завтра было потом" уже было. С мигрантами. Мол построят что надо, и домой. Разбивать врага сейчас наверху не хотят, и хоть пингвинов из Антарктиды завози, мало что изменится. А почему не хотят, да потому, что сохраняют транспортную инфраструктуру, по которой в ближайшее время подвезут дальнобойные ракеты, и прифронтовая область расширится до Урала.
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41 мин.
Владимир
В новостях сегодня писали. От Мурманска до Норвегии 250 км...
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30 мин.
Lana_Borei Иванова
Зачем российское гражданство семьям нигеров?!! Я возмущена! Опять 25!
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2 мин.
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