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Ротенберг поздравил с 8 марта: «Самый теплый, самый милый праздник. Вместе с ним в наш дом приходит весна»

«Дорогие женщины, от всей души поздравляю вас с 8 марта. Это самый теплый, самый милый праздник. Вместе с ним в наш дом приходит весна.

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