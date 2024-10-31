Крымчанки завоевали три медали на Чемпионате и Первенстве России по бодибилдингу в Екатеринбурге

С 24 по 27 октября в Екатеринбурге состоялся Чемпионат и Первенство России по бодибилдингу. Несмотря на сложную логистику, которая затруднила участие спортсменов из Крыма, результаты крымской сборной превзошли все ожидания.
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