На севере Пермского края люди остались без электричества из-за непогоды: что известно

ПЕРМСКИЙ КРАЙ, 4 ноября, ФедералПресс. Непогода, которая пришла в Пермский край в начале ноября, привела к авариям на сетях электроснабжения сразу в нескольких территориях региона: в Березниках, Соликамске, Чердыни и Красновишерске.