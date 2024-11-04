На севере Пермского края люди остались без электричества из-за непогоды: что известно

ПЕРМСКИЙ КРАЙ, 4 ноября, ФедералПресс. Непогода, которая пришла в Пермский край в начале ноября, привела к авариям на сетях электроснабжения сразу в нескольких территориях региона: в Березниках, Соликамске, Чердыни и Красновишерске.
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