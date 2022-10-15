Пленный боец ВСУ рассказал о мародерстве в рядах украинских военных

Пленный боец ВСУ заявил, что украинские военные занимались мародерством в символике ВС РФ Украинские военные в Мариуполе занимались мародерством, Пленный боец ВСУ заявил, что украинские военные занимались мародерством в символике ВС РФ Украинские военные в Мариуполе занимались мародерством, используя символику Вооруженных сил России (ВС РФ), рассказал находящийся в заключении заместитель командира первого отдельного батальона морской пехоты украинских войск майор Николай Мищенко, пишет РИА Новости.