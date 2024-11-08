Медвежий угол
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Медвежий угол

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Помощники или "решалы" с особым статусом? В Россию завезли полицейских из Киргизии

Помощники или "решалы" с особым статусом? В Россию завезли полицейских из Киргизии

В России появились представительства МВД Киргизии. Полицейские из Средней Азии будут защищать русских от мигрантов.

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Комментарии
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Виктор
Да и кто же такое придумал
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4 час.
В К
Нет, этот вопрос могут решить только скинхеды, как в былые времена!
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4 час.
Вера Голубь
Обалдели... может еще и армии других стран запустить? ... преступники уже есть в несметных количествах
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2 час.

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