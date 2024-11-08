Помощники или "решалы" с особым статусом? В Россию завезли полицейских из Киргизии

В России появились представительства МВД Киргизии. Полицейские из Средней Азии будут защищать русских от мигрантов.
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