💡 У соседей проблемы: В Абхазии может остановиться ГЭС ⬇️ Всё дело в низком уровне воды на Джварском водохранилище и одновременно высоком потреблении электроэнергии.
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💡 У соседей проблемы: В Абхазии может остановиться ГЭС ⬇️ Всё дело в низком уровне воды на Джварском водохранилище и одновременно высоком потреблении электроэнергии.