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Мультфильм "Ведьмин лес" от создателей "Коралины" покорил критиков масштабом

Мультфильм "Ведьмин лес" от создателей "Коралины" покорил критиков масштабом

Мировая премьера мультфильма "Ведьмин лес" Трэвиса Найта на Лондонском кинофестивале обернулась шквалом восторженных рецензий и заявкой на пересмотр привычных границ анимации.

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