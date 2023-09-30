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«Прочие» доходы на 850 млрд рублей поступят в российский бюджет в 2024 году

«Прочие» доходы на 850 млрд рублей поступят в российский бюджет в 2024 году

РИАМО - 30 сен. В следующем году федеральный бюджет получит разовое поступление «прочих неналоговых» доходов в размере 850 млрд рублей, что составит 2,4% от общих запланированных доходов, сообщает РБК со ссылкой на проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

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