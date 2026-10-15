В Общественной палате России предложили ввести отцовский капитал для многодетных семей. Об этом сообщил РИА Новости председатель комиссии по вопросам семьи Сергей Рыбальченко.
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