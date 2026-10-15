Вечером 13 октября у дома № 10 на улице Брянцева в Калининском районе Петербурга полиция задержала 45 человек, чтобы не допустить массовой драки, причиной которой, по предварительным данным, стал конфликт двух мужчин.
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