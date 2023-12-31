Штучный советский спорткар выставили на продажу

В Советском Союзе самодельных автомобилей было немало – существовавшая автопромышленность всех требований и чаяний водителей удовлетворить явно не могла, поэтому конструкторская мысль энтузиастов натурально била ключом.
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