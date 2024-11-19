Фронтовику в МФЮА не место: патриоты чужих стран отправили студента в больницу

Народ потерял народную власть после уничтожения социализма, а теперь многие удивляются, почему ее нет.

SI

Sergey Ivanov

Похоже, для русского безопаснее быть на фронте, чем в своей собственной стране. И наивный, набивший оскомину вопрос: -А зачем мы учим за свой счет эти толпы дикарей, которые по первому слову имама кинутся резать глотки русским?