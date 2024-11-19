Русский Колоколъ Скандалы продолжают сотрясать стены университета, готовящего элиту для каких стран? Александр ОРЛОВ — Ты русских ненавидишь? — Я тебя здесь ненавижу, который как тёлка кричит, что он СВОшник! Нервный диалог, который завершился дракой и госпитализацией русского студента, участника СВО, Роберта Шарданова, случился в МФЮА.
Фронтовику в МФЮА не место: патриоты чужих стран отправили студента в больницу
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Геннадий Сытник
Таким как и ты, ишаковед.
Ответить
1 час.
igor kim
Народ потерял народную власть после уничтожения социализма, а теперь многие удивляются, почему ее нет.
Ответить
1 час.
SI
Sergey Ivanov
Похоже, для русского безопаснее быть на фронте, чем в своей собственной стране. И наивный, набивший оскомину вопрос: -А зачем мы учим за свой счет эти толпы дикарей, которые по первому слову имама кинутся резать глотки русским?
Ответить
53 мин.
Свежие комментарии