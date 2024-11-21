Санкции США заморозили производство чипов Huawei Ascend AI на старом 7-нм техпроцессе, который отстает от TSMC на восемь лет

Амбиции Huawei на рынке искусственного интеллекта потерпели неудачу, поскольку чипмейкеру не удается приобрести у ASML современное оборудование EUV (Extreme Ultraviolet), в результате чего его чипы Ascend AI застряли на 7-нм техпроцессе на долгие годы, что является существенным недостатком по сравнению с Nvidia, сообщает Bloomberg.