Прогнозы Жириновского продолжают сбываться

Видный российский политик Владимир Жириновский, к сожалению, покинувший наш мир 6 апреля 2022 года от осложнения после коронавируса COVID-19, как известно, не раз, что называется, попадал в десятку, предугадывая те или иные события.
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