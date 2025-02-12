Неожиданный ход Трампа: СМИ узнали о секретной миссии спецпосланника Уиткоффа в Москве

ЛК

Любовь Кузьмина

У нас постоянные жесты "доброй воли", да все будет по прежнему. Кем бы не бып этот освобожденный, то это никак не повлияет на договор по Украине. Детский сад, карасики. Глупый шаг, одним словом. Постоянно у нас, топчут грабли, хотя возможно то, что этот миллиардер просто купил свободу этому наркодельцу и кто то у нас озолотился. Только и всего. А как освободили Ходорковского, да так же? В жестах "доброй воли".