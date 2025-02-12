Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 984 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Любовь
    Диаспоры под расстрел. Всем входящим в диаспоры смертная казнь. Всех помогающих диаспорам чиновников на плаху.Задержана глава М...
  • Евгений Бут
    Как создали, так и просрали!Они прекрасны в с...
  • Лариса Голубицкая
    Русскими всех считали в советское время,в паспорте была написана национальность,а сейчас все россияне🤷‍♀️В РУДН студенткам...

Неожиданный ход Трампа: СМИ узнали о секретной миссии спецпосланника Уиткоффа в Москве

Неожиданный ход Трампа: СМИ узнали о секретной миссии спецпосланника Уиткоффа в Москве

Царьград Фото: Al Drago - Pool via CNP/Globallookpress Трамп поручил спецпосланнику Уиткоффу помогать установлению мира между Украиной и Россией, пишет The New York Times.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Это может и не наркоман,просто арестовали по наговору,в прочем как в США и нащих граждан арестовывали по наговору.Никаких доказательств,одни слова!
Ответить
8 час.
Eduard
С политкой Путина и Трампа я полностью согласен.Не надо слишком обращать внимание на их слова,это для публики,а реально они молодцы в итоге,
Ответить
8 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
У нас постоянные жесты &quot;доброй воли&quot;, да все будет по прежнему. Кем бы не бып этот освобожденный, то это никак не повлияет на договор по Украине. Детский сад, карасики. Глупый шаг, одним словом. Постоянно у нас, топчут грабли, хотя возможно то, что этот миллиардер просто купил свободу этому наркодельцу и кто то у нас озолотился. Только и всего. А как освободили Ходорковского, да так же? В жестах &quot;доброй воли&quot;.
Ответить
8 час.
наверх