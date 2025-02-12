Царьград Фото: Al Drago - Pool via CNP/Globallookpress Трамп поручил спецпосланнику Уиткоффу помогать установлению мира между Украиной и Россией, пишет The New York Times.
Неожиданный ход Трампа: СМИ узнали о секретной миссии спецпосланника Уиткоффа в Москве
Комментарии
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Eduard
Это может и не наркоман,просто арестовали по наговору,в прочем как в США и нащих граждан арестовывали по наговору.Никаких доказательств,одни слова!
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8 час.
Eduard
С политкой Путина и Трампа я полностью согласен.Не надо слишком обращать внимание на их слова,это для публики,а реально они молодцы в итоге,
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8 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
У нас постоянные жесты "доброй воли", да все будет по прежнему. Кем бы не бып этот освобожденный, то это никак не повлияет на договор по Украине. Детский сад, карасики. Глупый шаг, одним словом. Постоянно у нас, топчут грабли, хотя возможно то, что этот миллиардер просто купил свободу этому наркодельцу и кто то у нас озолотился. Только и всего. А как освободили Ходорковского, да так же? В жестах "доброй воли".
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8 час.
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