Долгая и здоровая жизнь зависит от наличия генов «силы» Согласно исследованию, проведенному в University of Jyv?skyl? и опубликованному на страницах Science Daily, наличие генетической предрасположенности к более высокой мышечной силе может играть ключевую роль в долголетии и уменьшении риска развития распространенных заболеваний.