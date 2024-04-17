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Долгая и здоровая жизнь зависит от наличия генов «силы»

Долгая и здоровая жизнь зависит от наличия генов «силы»

Долгая и здоровая жизнь зависит от наличия генов «силы» Согласно исследованию, проведенному в University of Jyv?skyl? и опубликованному на страницах Science Daily, наличие генетической предрасположенности к более высокой мышечной силе может играть ключевую роль в долголетии и уменьшении риска развития распространенных заболеваний.

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