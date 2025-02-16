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Лунный посевной календарь на 16 февраля: что можно и нельзя делать садоводам и огородникам

Лунный посевной календарь на 16 февраля: что можно и нельзя делать садоводам и огородникам

Рассказываем, какие действия будут полезны для растений, а какие могут нанести вред 16 февраля 2025.Воскресенье, 16 февраля, выпадает на фазу убывающей луны.

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