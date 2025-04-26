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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барселона» – фаворит у букмекеров против «Реала» в финале Кубка Испании. Каталонцы в этом сезоне выиграли оба матча против мадридцев с общим счетом 9:2

«Барселона» – фаворит у букмекеров против «Реала» в финале Кубка Испании. Каталонцы в этом сезоне выиграли оба матча против мадридцев с общим счетом 9:2

«Барселона» сыграет в Севилье с «Реалом» в финале Кубка Испании. «Барселона» – небольшой фаворит, на победу каталонцев в основное время дают коэффициент 2.

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