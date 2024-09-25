РЭО: 14 регионов рискуют остаться без новых объектов ТКО

Российский экологический оператор провел мониторинг региональных проектов по созданию объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и выявил, что в 19 регионах дорожные карты по созданию инфраструктуры выполняются с отставанием от установленных сроков, а совсем не исполняются — в 14 субъектах.
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