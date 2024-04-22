«Трижды экс» Андрей Филатов ушел из политики: чем запомнился бывший мэр Сургута югорчанам

Андрей Филатов объявил о своем уходе с поста мэра Сургута после трех лет службы. Политик занял кресло главы самого крупного города Югры всего три года назад, но решил уйти в экономическую сферу по личным причинам.
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