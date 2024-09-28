РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 184 подписчика

Меликов – о работе по контролю за АЗС в Дагестане: "Нас не все слышат"

Меликов – о работе по контролю за АЗС в Дагестане: "Нас не все слышат"

ИЗВЕСТИЯ Владельцы автозаправок не слышат власти, заявил глава Дагестана Сергей Меликов, отвечая на вопрос корреспондента "Известий" о том, будут ли в республике закрывать не соответствующие нормам заправки после взрывов на АЗС в Махачкале, где погибли 13 человек.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх