Меликов – о работе по контролю за АЗС в Дагестане: "Нас не все слышат"

ИЗВЕСТИЯ Владельцы автозаправок не слышат власти, заявил глава Дагестана Сергей Меликов, отвечая на вопрос корреспондента "Известий" о том, будут ли в республике закрывать не соответствующие нормам заправки после взрывов на АЗС в Махачкале, где погибли 13 человек.