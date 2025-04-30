Депутат Рады: мирный план США — это конец Зеленского и его шайки

Подписание американского варианта мирного плана по урегулированию конфликта на Украине станет концом украинского президента Владимира Зеленского, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский 29 апреля в Телеграм-канале.
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