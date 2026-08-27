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Херш: ФБР задержала израильского агента за установку прослушки у Эпштейна

Херш: ФБР задержала израильского агента за установку прослушки у Эпштейна

CHRIS TORRES/EPA/TASS Федеральное бюро расследований США задержало израильского агента, который пытался установить прослушки в квартире покойного финансиста Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в сексуальных преступлениях.

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