Херш: ФБР задержала израильского агента за установку прослушки у Эпштейна

CHRIS TORRES/EPA/TASS Федеральное бюро расследований США задержало израильского агента, который пытался установить прослушки в квартире покойного финансиста Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в сексуальных преступлениях.
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