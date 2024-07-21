«Недочеченец, недомужчина»: кем является чеченец, внаглую заехавший на пляж на “Лексусе”

В сети распространилось видео, на котором показано, как житель Чечни прибывает на пляж Мариуполя на белом автомобиле «Лексус» и, несмотря на уговоры местных жителей, начинает конфликт с угрозами и попыткой вырвать телефон из рук женщины.
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