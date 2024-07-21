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«Недочеченец, недомужчина»: кем является чеченец, внаглую заехавший на пляж на “Лексусе”

«Недочеченец, недомужчина»: кем является чеченец, внаглую заехавший на пляж на “Лексусе”

В сети распространилось видео, на котором показано, как житель Чечни прибывает на пляж Мариуполя на белом автомобиле «Лексус» и, несмотря на уговоры местных жителей, начинает конфликт с угрозами и попыткой вырвать телефон из рук женщины.

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
Вот такое гавно, прикупив на неизвестно где выуженные бабки, дорогостоящую жестянку, воображает себя пупом земли.
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12 час.

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