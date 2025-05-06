JAMA: работа с эмоциями помогает справиться с хронической болью

Ученые из Университета Нового Южного Уэльса и научного центра Neuroscience Research Australia представили новые данные, указывающие на то, что управление эмоциональным состоянием является ключевым фактором в эффективном лечении хронической боли.
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