❗️ 16‑летнего севастопольца арестовали за участие в деятельности террористической организации В феврале 2026 года подросток в мессенджере Telegram изучал идеологию запрещённой организации, выразил готовность к участию и связался с куратором.
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