Царьград

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На владимирское предприятие «Владупрадор» заведено уголовное дело о подлоге на 50 миллионов рублей

На владимирское предприятие «Владупрадор» заведено уголовное дело о подлоге на 50 миллионов рублей

Чиновники областной администрации оплатили ремонт моста, который реально не был закончен.Следком Владимирской области возбудил уголовное дело на руководство «Управления автомобильных дорог администрации Владимирской области» за служебный подлог.

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