Венгерский «Палоц» из баранины. Суп сытнее солянки, но готовится даже проще щей

Знаменитый венгерский «Палоц» придумал в середине прошлого века ресторатор и отельер Иоган Гундель. Благодаря простоте в приготовлении и насыщенному, яркому вкусу этот суп быстро вошел в меню дорогих европейских ресторанов.
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