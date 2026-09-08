Минэкономразвития: почти готовы соглашения о безвизе с Индонезией и Малайзией

Россия скоро заключит с Индонезией и Малайзией соглашения о безвизовом режиме. Об этом РИА Новости рассказал глава департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов министерства экономического развития РФ Никита Кондратьев.
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