Установлены новые эпизоды преступной деятельности военнослужащих ВСУ

В СК России возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов ведения войны), в отношении военнослужащих 24 отдельной механизированной бригады ВСУ Евгения Кураша, Сергея Поступальского, Романа Мамавко, Николая Янчего, 25 отдельной парашютно-десантной бригады ВСУ Андрея Качанова, Романа Забродского, Андрея Ткачука, Дмитрия Черниченко, Эмиля Ишкулова, Владимира Капитулы, Александра Уралёва, 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ Дмитрия Довбия, Сергея Сирченко, Дмитрия Герасименко, Вячеслава Бугайчука, Александра Бондаренко, Мирослава Верхового, Артема Пучкова, Геннадия Бойко, 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Вячеслава Вессера, Александра Зуева, Игоря Скибюка, Павла Туровчика, Сергея Нестеренко.