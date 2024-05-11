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Подоляк: на саммите в Швейцарии необходимо окончательно принять «формулу мира»

Подоляк: на саммите в Швейцарии необходимо окончательно принять «формулу мира»

На саммите в Швейцарии представители Киева намерены завершить процесс принятия так называемой «формулы мира», предложенную Владимиром Зеленским увеличить число государств, поддерживающих эту инициативу и вернуть Украину к соблюдению международного права.

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