Подоляк: на саммите в Швейцарии необходимо окончательно принять «формулу мира»

На саммите в Швейцарии представители Киева намерены завершить процесс принятия так называемой «формулы мира», предложенную Владимиром Зеленским увеличить число государств, поддерживающих эту инициативу и вернуть Украину к соблюдению международного права.
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