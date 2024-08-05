Старая и вечно пьяная. Бригада ВСУ вместо штурма ушла в запой

Natalija Osminina

Что-то мне кажется, Вы, Мария, не буревестник, а из разряда других птиц, указанных Горьким: Чайки стонут перед бурей, - стонут, мечутся над морем и на дно его готовы спрятать ужас свой пред бурей. И гагары тоже стонут, - им, гагарам, недоступно наслажденье битвой жизни: гром ударов их пугает. Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах.