Старая и вечно пьяная. Украинские военные умудряются упиваться до «состояния риз» даже на передовой.
Старая и вечно пьяная. Бригада ВСУ вместо штурма ушла в запой
Комментарии
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Natalija Osminina
Что-то мне кажется, Вы, Мария, не буревестник, а из разряда других птиц, указанных Горьким: Чайки стонут перед бурей, - стонут, мечутся над морем и на дно его готовы спрятать ужас свой пред бурей. И гагары тоже стонут, - им, гагарам, недоступно наслажденье битвой жизни: гром ударов их пугает. Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах.
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2 час.
М
Мария
Какая же Вы умница, Наташа! Не перестаю Вами восхищаться! Убедили, с Буревестником попали в самую точку! Спасибо!
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2 час.
Natalija Osminina
Кстати, вот Вам подтверждение моих слов. Слово-в-слово то, что я писала.https://mt-smi.mirtesen.ru/blog/43651948356/SVO-mozhet-zakonchitsya-v-oktyabre-Zelenskiy-v-yarosti-SSHA-plan?utm_referrer=mirtesen.ru
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2 час.
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