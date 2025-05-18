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Азербайджанский обман. В Казахстане не допустили “слепую” дзюдоистку Шахану Гаджиеву до ЧМ для лиц с ограниченными возможностями

Азербайджанский обман. В Казахстане не допустили “слепую” дзюдоистку Шахану Гаджиеву до ЧМ для лиц с ограниченными возможностями

ИА "Русский ГУП Продакшн" Как стало известно, в Казахстане произошёл скандал со спортсменкой из Азербайджана Шаханой Гаджиевой, которая пыталась принять участие в чемпионате мира по парадзюдо в Астане.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
детонька, гей дар алиев помер 20 лет назад...
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16 час.
Ингерман Ланская
тююю.... тоже мне уникально явление... у нас в России давно уж такая же &quot;слепая&quot; песенки ноет ... и что никто её на &quot;зрение&quot; не проверяет.... видать, НАХ.. никому не нужна.... а спорт - это большие деньги и в ём идёт грызня за бабло...
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16 час.
Андрей
Так она зрелая, что-ли? Мне казалось что в Паралимпиаде участвуют инвалиды разной степени инвалидности? И говорить, что &quot;абсолютно здоровая Шахана&quot; побеждала в соревнованиях.... Не пожелал бы я автору такого здоровья!
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11 час.
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