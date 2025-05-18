Азербайджанский обман. В Казахстане не допустили “слепую” дзюдоистку Шахану Гаджиеву до ЧМ для лиц с ограниченными возможностями

Ингерман Ланская

тююю.... тоже мне уникально явление... у нас в России давно уж такая же "слепая" песенки ноет ... и что никто её на "зрение" не проверяет.... видать, НАХ.. никому не нужна.... а спорт - это большие деньги и в ём идёт грызня за бабло...