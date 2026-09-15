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«Нейросеть на экзамене — нельзя, в суде — можно»: ИИ ждет большая проверка

Написать диплом полностью с помощью искуственного интеллекта больше не получится: в ноябре в России запускают программу «Антиплагиат 2.

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