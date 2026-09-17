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Царьград

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World Rowing утвердила реку Фицрой для Олимпиады 2032 года

World Rowing утвердила реку Фицрой для Олимпиады 2032 года

Река Фицрой, обитающая крокодилами, была выбрана как место проведения соревнований по гребле на Олимпиаде 2032 года.

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