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Ивановские новости

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Огонь охватил квартиру в пятиэтажке на проспекте Строителей в Ивановской области

Огонь охватил квартиру в пятиэтажке на проспекте Строителей в Ивановской области

Пожарные потушили возгорание на площади 2 квадратных метра, пострадавших нет, причина устанавливается.

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