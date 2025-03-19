"Украина - в меню". Эксперты оценили шансы на перемирие после диалога Путина и Трампа

Самые важные договоренности остались "в тени", считают наблюдатели Результатом телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа стало согласие российской стороны на прекращение в течение 30 дней ударов по энергетической инфраструктуре Украины в том случае, если Киев прекратит атаковать объекты энергетической отрасли РФ.