AJCN: жирная еда вызывает воспаление в организме и повышает риск болезней сердца

Ученые из больницы Цилу при Шаньдунском университете (Китай) установили, что диета с высоким содержанием жиров вызывает негативные изменения кишечной флоры, способствует хроническому воспалению в организме, увеличивает риск сердечных заболеваний и вызывает сбои в работе иммунной системы.