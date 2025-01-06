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AJCN: жирная еда вызывает воспаление в организме и повышает риск болезней сердца

AJCN: жирная еда вызывает воспаление в организме и повышает риск болезней сердца

Ученые из больницы Цилу при Шаньдунском университете (Китай) установили, что диета с высоким содержанием жиров вызывает негативные изменения кишечной флоры, способствует хроническому воспалению в организме, увеличивает риск сердечных заболеваний и вызывает сбои в работе иммунной системы.

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