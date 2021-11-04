На борту разбившегося под Иркутском Ан-12 находились 9 человек

В МЧС сообщили, что найдены тела шести человек из девяти погибших при крушении Ан-12 под Иркутском.В МЧС подтвердили информацию о том, что на борту разбившегося в Иркутской области самолета находились 9 человек, а не 7, как предполагалось раньше.