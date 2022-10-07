Почему Украину не покидает навязчивая идея исключить Россию из Совбеза ООН

Выдвигаемая некоторыми странами идея о возможном лишении России членства в Совете Безопасности ООН нереалистична, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин на пресс-конференции, организованной медиагруппой «Россия сегодня» Заседание Совбеза ООН AP © Bebeto Matthews «Вопрос о том, чтобы лишить Россию членства в Совете Безопасности, чуть ли не в Генеральной Ассамблее, — такие идеи, как и другие мало продуманные, если не сказать завиральные, выдвигаются, в частности, украинской стороной.